Muzeul Brukenthal restaureaza o lucrare Klimt din colectia Castelului Peles

In aceste zile, la Muzeul National Brukenthal a fost adusa de la Sinaia o lucrare realizata de artistul Gustav Klimt. Este a treia lucrare Klimt care ajunge in laboratorul de restaurare pictura al muzeului. Inceput in anul 2023, proiectul urmareste restaurarea tuturor lucrarilor lui Gustav Klimt de la Castelul Peles. In cursul anului 2023 au fost restaurate la Sibiu lucrarile "Primavara" si "Vara", iar anul acesta va fi restaurata una dintre cele mai mari lucrari. Avand o dimensiune de 520 cm x ... citește toată știrea