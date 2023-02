Muzeul National Brukenthal: Bruckenthalia - sau planta care poarta numele baronului Brukenthal

In al treilea episod in care vorbim despre importanta personalitatii Baronului Samuel von Brukenthal dar si a impresionantei sale colectii, vom aduce in prim plan colectia de mineralogie si faptul ca o planta - coacaza de munte, ii poarta numele: Bruckenthalia.Baronul Samuel von Brukenthal a fost un iubitor al naturii si s-a preocupat indeaproape de mineralogie si de infiintarea unei colectii. In vremea sa, in Transilvania se dezvolta o intensa activitatea stiintifica in domeniul mineralogiei. ... citeste toata stirea