Muzeul National Brukenthal sarbatoreste Ziua Imparatului Japoniei printr-o expozitie la Bucuresti

Incepand din 11 februarie, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti prezinta expozitia "Calatorie in lumea stampelor Meiji" ce reconstruieste universul culturii nipone de la sfarsitul secolului XIX prin intermediul a peste 150 de xilogravuri traditionale japoneze din colectia privata George Serban. Expozitia este curatoriata de dr. Alexandru Constantin Chituta si poate fi vizitata in perioada 11 februarie - 31 martie 2023, la etajul 1 al Hanului Gabroveni."Calatorie in lumea ... citeste toata stirea