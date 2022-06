Nametii de pe Transfagarasan, escaladati cu bicicletele de doi britanici: "Orice varf poate fi atins"

Doi britanici s-au incumetat sa ajunga in varful Transfagarasaniului, cu bicicleta, in contextul in care drumul inca nu a fost deszapezit. "Doi clienti din Marea Britanie mi-au batut pragul acum o saptamana si au rezervat doua cursiere special pentru a urca pe Transfagarasan!", a povestit pe pagina sa de socializare Calin Fiscu, un IT-ist din Sibiu care si-a transformat pasiunea in afacere - un centru de inchiriere biciclete de tura lunga. "Am simtit entuziasmul lor si m-am bucurat enorm cand ... citeste toata stirea