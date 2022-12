Nasterea Domnului vestita in biserici si prin colindele cetelor din Marginimea Sibiului

Ca in fiecare an, sibienii si turistii aflati in oras au ales sa participe in prima zi de Craciun la slujba de Liturghie din Catedrala Mitropolitana "Sfanta Treime" din Sibiu, iar la final s-au bucurat de traditionalul deja colind al junilor din Marginimea Sibiului, in fata lacasului de cult. Cetele de juni vor continua sa colinde si miercuri la Saliste, la una dintre cele mai vechi traditii din Marginimea Sibiului.Craciun la Catedrala MitropolitanaLa Catedrala Mitropolitana, slujba din ... citeste toata stirea