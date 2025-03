Ne-am tinut de cuvant! Prima ambulanta a ajuns la Sibiu

Ambulanta de tip B, inmatriculata cu numere rosii, a intrat deja in Serviciul Judetean de Ambulanta Sibiu. Urmeaza ca, intr-o luna, sa ajunga si cea de-a doua, de tip C2.In 2024, alaturi de colegul meu Claudiu Muresan, senator PSD la acea data, am depus doua amendamente la Legea Bugetului, aprobata in Parlament. Ne-am luptat ca amendamentele sa nu ramana doar propuneri si am reusit ca acestea sa fie adoptate, iar sumele sa fie alocate direct catre judetul Sibiu, pentru achizitionarea celor ... citește toată știrea