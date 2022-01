Ne scriu cititorii: "Unde e respectul fata de semenii nostri cu handicap grav?"

O scrisoare plina de amaraciune ne-a trimis la redactie dl. Ilie Balan din Sibiu (B-dul Victoriei nr. 2). Domnia sa scrie: "Avem in familie o persoana in varsta de 45 de ani, cu handicap grav, gradul I. Nenorocirea s-a intamplat cand copilul nostru avea sub 2 ani si de la o injectie nepotrivita a ramas nenorocit pe viata. In anul 1993, cand a aparut legea care-i protejeaza pe handicapati (L 53/93), i-am facut si noi dosar. Cu toate greutatile intampinate, legea aceasta ne-a ajutat. Pana anul ... citeste toata stirea