Ne scriu sibienii: "Au pus asfaltul la conservat cu multa sare!"

Am primit la redactie o fotografie si un mesaj scurt: "La noi pe strada au pus asfaltul la conservat cu multa sare! Afara sunt sunt 10 grade, insa drumul este alb."Cititorul (sau cititoarea) se semneaza M. S. (poate M. Sararu?) mai precizeaza ca situatia descrisa este pe strada Orlat, drept pentru care am verificat cele semnalate.Calea Poplacii intretaie strada Orlat, impartind-o in doua: o portiune coboara spre aleea care leaga Valea Aurie de Parcul Sub Arini, in timp ce cealalta continua ... citește toată știrea