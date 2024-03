"Nebunie" pe autostrada: viteza de 178km/h, sofer de tir baut, RCA fals

Politistii rutieri sibieni au organizat, in weekendul trecut, filtre pe autostrada, depistand mai multe incalcari ale regulilor de circulatie. Printre "vedetele" actiunii se numara un conducator auto care circula cu o viteza de 178km/h, fara permis si un sofer de TIR care s-a urcat baut la volan.Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Sibi, "in perioada 08 - 10 martie a.c., politistii Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva au desfasurat ample actiuni in scopul ... citește toată știrea