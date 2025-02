Nemtii nu mai vor masinarii "verzi", asa ca si-au luat un Merz

Corul cucuvelelor ce jeluiau, anuntand victoria celor pe care ii numesc extremisti in Germania, a ramas fara obiectul muncii. Nemtii, iesiti in numar mare la vot (de asta ii putem numi cetateni), au reusit sa spulbere temerile pripite ale multora si, totusi, sa dea un semnal privind felul in care se raporteaza la politicile globaliste.Sunt cateva lucruri de care ar trebui sa se tina seama. Victoria lui Friedrich Merz si a crestin-democratilor are doua componente: pe de o parte, acestia au ... citește toată știrea