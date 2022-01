Nereguli grave gasite de inspectorii OPC la doi furnizori de energie - Nu au aplicat plafonarea preturilor

Inspectorii ANPC fac verificari la 37 de firme care furnizeaza energie, iar la doua dintre acestea au fost descoperite nereguli privind compensarea facturilor. Presedintele ANPC spune ca actiunea de control nu s-a incheiat.Presedintele ANPC Mihai Culeafa a spus miercuri ca pana in momentul de fata au fost controlati 37 de operatori economici, cu unul sau mai multe puncte de lucru in toata tara, unde au fost depistate cateva neconcordante in ceea ce priveste legea 259 de compensare si ... citeste toata stirea