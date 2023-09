Constructorii care efectueaza lucrari la Aeroportul International Sibiu au fost controlati de inspectorii I.T.M., verificarile soldandu-se cu amenzi in valoare totala de 213.000 lei. Au fost constatate abateri atat in domeniul relatiilor de munca, cat si al securitatii si sanatatii in munca. Printre neregulile constatate, s-au numarat primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca, respectiv netransmiterea in Revisal a elementelor ... citeste toata stirea