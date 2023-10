In contextul actiunilor derulate la nivel national pentru diminuarea fenomenului numarului conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului sau a drogurilor si in weekendul care a trecut politistii sibieni au organizat controale pe drumurile publice din tot judetul.In perioada 06 - 08 octombrie, politistii sibieni au continuat actiunile pe linia prevenirii si combaterii conducerii autovehiculelor de soferi aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, ocazie cu care au ... citeste toata stirea