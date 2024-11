Niculae Moromete s-a intors in satul bunicilor, la Racovita

Sambata trecuta, turneul national de promovare a filmului artistic Morometii 3, regizat de cunoscutul Stere Gulea, a avut o "halta" in Racovita, pentru o proiectie speciala. Popasul in comuna sibiana s-a datorat, in primul rand, actorului Alex Calin, detinatorul rolului principal in noua pelicula, om a carui legaturi cu aceste meleaguri sunt vechi, puternice si inca foarte vii, dar si deschiderii deosebite de care a beneficiat aceasta idee la nivelul autoritatilor.(Alex Calin, Niculae Moromete ... citește toată știrea