Ninsoare moderata in zona de munte in judetul Sibiu

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare de ninsoare moderata in zona de munte din judetul Sibiu, mai exact in vestul si nord-vestul Transilvaniei, relateaza Mediafax.ro.De sambata, de la ora 4.00, pana duminica, la ora 12.00, in vestul si nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada.De asemenea, ninsoirle se vor depune si in judetele Banat, Crisana si Maramures.In Carpatii Occidentali si ... citeste toata stirea