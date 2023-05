Primaria Municipiului Medias, prin Directia pentru Cultura, organizeaza in data de 13 mai, un eveniment deosebit care marcheaza Ziua Internationala a Muzeelor. Din nou, Mediasul va adera la pandantul nocturn al acestei zile speciale, si anume la Noaptea Europeana a Muzeelor, organizand un program unitar dedicat acestui eveniment muzeistic. Si in acest an sunt implicate majoritatea institutiilor locale de profil, ceea ce ofera publicului posibilitatea parcurgerii unui veritabil tur cultural al ... citeste toata stirea