Noi lucrari de arta si prima poezie murala se vor vedea incepand de luni pe 10 ziduri din Sibiu FOTO

Editia a VII-a a Festivalului International de Arta Stradala din Sibiu (SISAF), ce isi propune ca in timpul acestei saptamani sa transforme prin picturi murale 10 locatii din Sibiu si sa activeze diferite zone ale orasului prin evenimente in spiritul culturii urbane, incepe luni si se va incheia pe 24 iulie. Cei 11 artisti si grupuri selectati la festival vor incepe de luni sa-si implementeze propunerile de proiecte cu tema "Re:Think" in locatii din diferite puncte ale Sibiului. Toate cele 10 ... citeste toata stirea