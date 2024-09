Noi restrictii pe Valea Oltului - Se va circula in reprize de 15 minute

Incepand de luni, 30 septembrie, circulatia rutiera va fi inchisa pe Valea Oltului, intre Ramnicu Valcea si Sibiu. Pana la finalul lunii octombrie sunt programate diverse lucrari pe trei sectoare de drum ale DN7.Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a anuntat ca masura va fi in vigoare pana in 25 octombrie."Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 30 septembrie - 25 octombrie, pe DN 7 Ramnicu Valcea - Sibiu, sectoarele kilometrice ... citește toată știrea