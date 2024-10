Noi schimburi de experienta si exemple de buna practica pentru oaspetii din Republica Moldova

Consiliul Judetean Sibiu a gazduit in perioada 21 -25 octombrie 2024 cea de-a doua vizita de lucru din cadrul proiectului "Trei Culori si-o Singura Credinta: Romaneasca", derulat de administratia judeteana si finantat de Guvernul Romaniei prin Departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova.Delegatia a fost formata din presedintii raioanelor Donduseni si Criuleni, specialisti in constructii, investitii, economisti si artisti.Oaspetii au avut parte de o serie de activitati in Sibiu, Avrig, ... citește toată știrea