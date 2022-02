Nou record de cazuri de COVID-19 diagnosticate in 24 de ore in Sibiu

In Sibiu au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, un numar de 1.724 de cazuri pozitive la SARS-CoV-2. Astfel, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii 63.445 de persoane, din care 62.723 de adulti si 722 de copii.Pana miercuri, au fost declarate vindecate 45.448 de persoane, iar 1.723 de persoane au decedat. Sase decese au fost raportate in ultimele 24 de ore.Miercuri dimineata erau spitalizate 294 de persoane, dintre care la ATI erau 25 ... citeste toata stirea