Noua conducere a comunei Turnu Rosu si-a inceput activitatea

Autoritatile administratiei publice locale din comuna Turnu Rosu, alese la scrutinul ce s-a desfasurat in 9 iunie, si-au preluat atributiile marti, 12 noiembrie.Primarul Andreea Cornelia Anghel si-a preluat in mod oficial mandatul in cursul diminetii, dupa ce a depus juramantul in camera de consiliu a Judecatoriei Avrig, in fata judecatorului delegat.La aproximativ o ora distanta de la acest moment festiv, in sala de sedinte a Primariei comunei Turnu Rosu s-a desfasurat intalnirea pentru ... citește toată știrea