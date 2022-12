Noua cresa din Strand e gata! Are 105 locuri si a costat 7,2 milioane lei

Primaria Sibiu anunta finalizarea lucrarilor la noua cresa din cartierul sibian Strand, a treia construita in acest an la Sibiu, dupa cele din Vasile Aaron si Tiglari."Am finalizat constructia si amenajarea cresei din cartierul Strand, de pe str. Salajului si am creat astfel inca 105 locuri pentru copiii cu varsta de pana la 3 ani. Urmeaza ca atat Primaria si unitatea de invatamant careia va fi arondata, cat si Inspectoratul Scolar Judetean sa faca pasii legali si procedurali pentru ... citeste toata stirea