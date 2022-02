Noua schema de compensare a facturilor la electricitate si gaze a intrat in vigoare

Schema pentru compensarea si plafonarea facturilor la electricitate si gaze pana la 31 martie, propusa de Guvern atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei non-casnici, a intrat in vigoare in 1 februarie 2022.Masurile prevad scaderea plafonului de la 1 leu pe kWh la 0,80 de lei pe kWh pentru energie electrica si de la 0,37 lei pe kWh la 0,31 de lei pe kWh pentru gaze.In cazul in care se incadreaza in consumul de 500 de kWh la electricitate si 300 de metri cubi la gaze lunar, ... citeste toata stirea