Noul Cod al Urbanismului: Casele sub 150 mp ar putea fi construite fara autorizatie in mediul rural

Un pas important in simplificarea birocratiei din domeniul constructiilor ar putea fi realizat prin noul Cod al Urbanismului, aflat in procedura de adoptare. Principala noutate, locuintele unifamiliale, cu o suprafata de maximum 150 de metri patrati si situate in mediul rural, ar putea fi construite fara autorizatie, pe baza unui proiect realizat de un specialist.Potrivit ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, propunerea legislativa urmareste sa reduca timpul si costurile necesare pentru ... citește toată știrea