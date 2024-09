Noutati de la CJP Sibiu despre sistemul public de pensii

Considerand prezentarea metodologiei de aplicare art 155 din Legea 360/2024 privind sistemul public de pensii ca o prioritate a CJPS, Director executiv, Dorel Aldea a purtat un dialog informativ cu mass media in urma intrarii in vigoare a Legii nr.360/2023". In preambulul dialogului acesta preciza: "pana la 01.09.2024 au fost inregistrate la Casa Judeteana de Pensii Sibiu un numar de 2153 adeverinte, din care 1847 la CJP Sibiu si 306 la Casa Locala de Pensii Medias. De asemenea, in procesul de ... citește toată știrea