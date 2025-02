Noutatile de la APIA sunt prezentate fermierilor din Arpasu de Jos

Fermierii (atat crescatorii de animale cat si cei ce se ocupa de munca pamantului) din comuna Arpasu de Jos, se pot informa despre noutatile legislative, normele, documentele, modul de completare etc., ce reglementeaza masurile, subventiile si schemele de sprijin acordate de Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura (APIA) in cursul acestui an, prin participarea la sesiunea de informare ce se va desfasura miercuri, 26 februarie, incepand cu ora 10, la Caminul Cultural din Arpasu de Jos. ... citește toată știrea