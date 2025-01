Nu a pastrat distanta regulamentara si a intrat in autoturismul din fata

Politistii rutieri au fost chemati, in aceasta dimineata, la un accident produs in Selimbar. O soferita nu a pastrat distanta regulamentara si a intrat in autorurismul din fata sa. In urma accidentului, o femeie a fost transportata la spital."Politistii rutieri intervin la un accident produs pe strada Doamna Stanca, in Selimbar. In timp ce ... citește toată știrea