Nu s-a asigurat, a intrat in depasire si a lovit o masina care venea din sens opus

Politistii rutieri au fost solicitati, in aceasta dupa masa, la un accident produs pe DN 1, pe Centura Avrigului, in care sunt implicate doua autoturisme.In timp ce conducea un autoturism spre Brasov, un tanar in varsta de 22 de ani, din Carta, s-ar fi angajat in efectuarea unei depasiri fara sa se asigure, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de un tanar in varsta de 24 de ani, din judetul Arges. In urma impactului, a rezultat vatamarea ... citește toată știrea