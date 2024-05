"NU TREBUIE DOAR SA SARBATORIM APARTENENEsA LA VALORILE EUROPENE, CI SA LE PRACTICAM ZILNICEt

Daniela Cimpean, presedinta liberala a Consiliului Judetean Sibiu afirma ca beneficiile pe care le-a adus aderarea Romaniei la Uniunea Europeana sunt infinit mai multe decat accesul la fonduri si libera circulatie si ca cel mai important castig este apartenenta la o comunitate de valori. Insa aceasta apartenenta nu trebuie doar sarbatorita, ci si practicata zilnic."Ceea ce am realizat in judetul Sibiu cu ajutorul fondurilor europene devine, de la an la an, tot mai greu de cuprins intr-o ... citește toată știrea