Numarul cazurilor de gripa din judetul Sibiu scade. Inca un deces inregistrat

Dupa o perioada cu sute de cazuri de gripa inregistrate in judetul Sibiu, numarul raportat este in scadere fata de inceputul anului. Conform datelor centralizate de epidemiologii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiui, in saptamana 23 - 29 ianuarie s-au raportat 74 de cazuri de gripa. Dintre acestea, 60 % sunt inregistrate la copii, la grupa de varsta 0 - 14 ani.A fost inregistrat si un deces. Este vorba de un barbat de 42 de ani, nevaccinat, cu factori de risc asociati, inclusiv ... citeste toata stirea