"Nunta insangerata", premiera lunii noiembrie la Teatrul "Radu Stanca"

Spectacolul "Nunta insangerata", bazat pe textul lui Federico Garcia Lorca, este noul proiect al Sectiei Germane a Teatrului National "Radu Stanca" Sibiu. Productia regizata de Hunor Horvath este realizata in colaborare cu studentii-actori ai Departamentului de Arta Teatrala de la Facultatea de Litere si Arte din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu si un actor al Teatrului German din Timisoara."Nunta insangerata" va avea avanpremiera in 28 noiembrie si premiera in 29 noiembrie, de ... citește toată știrea