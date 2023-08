Prima editie a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate va avea loc sambata, 2 septembrie 2023 si in judetul Sibiu. Evenimentul are anvergura nationala si propune publicului peste o suta de obiective, manifestari culturale si programe educative organizate de entitati muzeale sau organizatii private, in spatii cu valoare istorica si de patrimoniu din satele si comunele din 32 de judete ale Romaniei."O premiera la nivel european, noua marca culturala propusa de Reteaua Nationala a Muzeelor invita ... citeste toata stirea