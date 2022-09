O biblioteca pentru copiii din Porumbacu de Jos, cu fonduri stranse la Maratonul International Sibiu

Copiii care invata la scoala din Porumbacu de Jos au, din acest an scolar, o biblioteca moderna, amenajata intr-unul dintre spatiile institutiei de invatamant. Dotarea a fost posibila datorita unui proiect derulat de Asociatia Sibiul Cultural, cu fonduri obtinute in cadrul Maratonului International. Cu fondurile stranse in cadrul maratonului, aproximativ 13.000 lei, a fost amenajat spatiul, au fost achizitionate carti noi, care sa stimuleze interesul elevilor pentru lectura.Biblioteca a fost ... citeste toata stirea