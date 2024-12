"O cana de fericire" - Sprijin pentru viitorii bucatari la Targul de Craciun Sibiu

Proiectul caritabil "O cana de fericire" revine in acest an cu cea de-a VI-a editie, oferind vizitatorilor Targului de Craciun din Sibiu bucuria de a sprijini visurile a 25 de elevi pasionati de gastronomie. Scopul este acela de a le oferi tinerilor sansa de a urma cursuri de bucatar, alaturi de stagii de practica in restaurante partenere din cadrul proiectului "Scoala de bucatari", o initiativa lansata de Rotary Club.In perioada 2-8 decembrie, la casuta Rotaract Sibiu din Targul de Craciun, ... citește toată știrea