O copila de 13 ani, rapita din curtea unui imobil si urcata cu forta intr-un BMW de culoare alba

In noaptea de miercuri spre joi, 9 / 10 februarie, Politia Romana a declansat mecanismul "Alerta rapire copil", dupa ce o adolescenta de 13 ani a fost luata cu forta din curtea casei de persoane necunoscute. Fapta s-a petrecut miercuri seara, 9 februarie, in jurul orei 21:20, in localitatea Talmaciu din Sibiu, iar dupa mai bine de cinci ore disparitia sa a inceput sa fie mediatizata. Parintii minorei de 13 ani, Maria Caldarar, au sesizat autoritatile despre ce s-a intamplat. Potrivit acestora, ... citeste toata stirea