O copila de doar 9 ani a murit in urma unui accident rutier, in Saptamana Patimilor

Fetita a fost lovita de o masina joi seara, 21 aprilie, in localitatea Bazna din judetul Sibiu. Autoturismul era condus de un barbat din Medias. Nu se cunosc prea multe amanunte despre acest accident rutier, decat ca s-a produs pe strada Boianului si din cauza leziunilor suferite in urma impactului, copila de 9 ani nu a supravietuit. "Politistii rutieri efectueaza in acest moment cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei si circumstantelor in care s-a petrecut acest tragic ... citeste toata stirea