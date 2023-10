Asa cum numai foarte rar se intampla in viata culturala romaneasca, la Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, in ziua de miercuri, 11 octombrie 2023, ora 13.00, in Sala "Ion Muslea" se vor lansa doua carti, editate concomitent, menite sa evoce o aceeasi personalitate, pe profesorul publicist, istoric si critic literar satmarean Nae Antonescu ( 1921 -2008). Evenimentul este organizat de Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, in colaborare cu ... citeste toata stirea