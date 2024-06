O echipa de paramedici acorda primul ajutor, la nevoie, pe Transfagarasan

Nu putine au fost cazurile in care turistii s-au accidentat grav in zona Transfagarasanului. Fie ca vorbim despre cei ce parcurg una dintre cele mai frumoase sosele montane, fie ca ne referim la montaniarzi, cu totii vor beneficia de acum inainte de sprijinul unui echipaj de paramedici SMURD care va functiona la Punctul de Lucru temporar de pe Transfagarasan, la "District Piscu Negru"."A fost operationalizat Punctul de Lucru temporar de pe Transfagarasan, la "District Piscu Negru", in urma ... citește toată știrea