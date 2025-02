O expozitie mica pentru o fabrica mare. Cantarele de la Hess si Balanta, la Biblioteca ASTRA

Nu am avut timpul potrivit sa ajung la vernisajul expozitiei numite "Expozitia de cantare produse de fosta fabrica Hess Balanta". Chiar daca vernisajele de obicei ma plictisesc ca se vorbeste mult, se consuma timp, audienta se uita pe pereti intrebandu-se cand se termina, cate un vorbitor isi mai gaseste momentul unic de a se baga in seama de fata cu publicul, aici as fi vrut sa vin. O data pentru ca sunt legat sentimental (si ca ceva vechime in munca) de fabrica asta devenita acum supermarket ... citește toată știrea