O fata de 14 ani, care mergea noaptea cu bicicleta, lovita de un TIR condus de un sofer beat crita, pe DN7

Accidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi, 13 / 14 iulie, in jurul orei 02:00, intre Talmaciu si Vestem, judetul Sibiu. Victima a ajuns la spital. Coliziunea a avut loc la km 258 + 200 m, al DN7 / E 81, la iesire din Defileul Oltului, spre municipiul Sibiu. Soferul era aproape de coma alcoolica. "Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un ansamblu TIR, condus dinspre Talmaciu II spre Punct Control Vestem, din cauze ce vor fi stabilite in urma anchetei, a acrosat o ... citeste toata stirea