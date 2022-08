O femeie in varsta de 60 de ani a fost ranita joi dimineata in urma unui accident petrecut pe Calea Dumbravii. Echipajul SMURD a intervenit pentru a-i acorda femeii asistenta medicala, apoi a transportat-o la UPU Sibiu pentru investigatii suplimentare. Femeia, domiciliata in Cisnadie, este constienta si are o contuzie la mana.Politistii Biroului Rutier Sibiu spun ca accidentul ... citeste toata stirea