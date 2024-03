O femeie de 68 de ani, accidentata in timp ce traversa regulamentar

S-au inmultit accidentele produse pe trecerile de pietoni. Dupa ce o fetita de 8 ani a fost accidentata la Slimnic, in timp ce traversa regulamentar, in Sibiu, o femeie in varsta de 68 de ani a fost lovita pe trecerea de pietoni pe strada Lector. "Un accident s-a produs sambata pe strada Lector, in municipiul Sibiu. Din primele cercetari a rezultat ca, ... citește toată știrea