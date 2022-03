O femeie din Sibiu a pretins ca e refugiata din Ucraina pentru a primi bunuri din donatii

O femeie din Sibiu are dosar penal dupa ce s-a prezentat la un centru unde existau bunuri alimentare si nealimentare pentru refugiati si a cerut produse, sub pretextul ca este persoana care a fugit din Kiev, Ucraina, de teama razboiului.Un sibian, organizator al unei campanii umanitare destinate sprijinirii refugiatilor din Ucraina, a mers, duminica seara, la Politia Sibiu si a reclamat faptul ca o femeie necunoscuta s-a prezentat la un punct de colectare din municipiul Sibiu unde, sub ... citeste toata stirea