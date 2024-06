O femeie in varsta de 40 de ani, data disparuta! Daca ati vazut-o, anuntati urgent Politia!

Politistii sibieni cauta o femeie in varsta de 40 de ani care a plecat intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni acasa. Aceasta a fost data disparuta de catre mama sa."La data de 19 iunie a.c., o femeie a sesizat Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu cu privire la faptul ca, la data de 18 iunie a.c., in jurul orei 18:00, fiica sa, Puscas Alina Camelia, in varsta de 40 de ani, domiciliata in municipiul Sibiu, a plecat de acasa intr-o directie necunoscuta, fara a ... citește toată știrea