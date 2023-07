O femeie de 37 de ani si fiica ei in varsta de 13 ani au ajuns la spital, vineri, dupa un accident care a avut loc in TIlisca.Echipajele medicale ale ISU Sibiu au acordat ingrijiri medicale femeii care a suferit un traumatism cranio-cerebral si fiicei ei care a suferit un traumatism facial. Ambele au fost transportate la spital, femeia la UPU Sibiu, iar fetita la CPU Luther. De asemenea, echipajele medicale au mai acordat ingrijiri medicale unui barbat in varsta de 32 de ani care a suferit un ... citeste toata stirea