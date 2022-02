O femeie si un barbat au ajuns, duminica, la spital, in urma unui accident intre doua masini, pe DN 1, la iesirea din Porumbacu de Jos spre Sibiu.Politistii rutieri au stabilit, in urma cercetarilor, ca impactul s-a produs intre doua masini conduse spre Sibiu. Intr-o masina se afla doar soferul, un barbat de 21 de ani, din Alba, iar in a doua masina se aflau un barbat de 46 de ani ... citeste toata stirea