O fetita de 13 ani a plecat de acasa. O cauta familia si Politia

Politistii sibieni cauta o copila care a plecat de la domiciliu intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic pentru situatii de urgenta 112.Mama fetei a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul ca, in cursul noptii de 18 aprilie, in jurul orei 02:40, fiica sa, Mirela Adriana Grancea, in varsta de 13 ani a plecat de la ... citeste toata stirea