O istorie a Sibiului in ... vederi (12)! Strada Mitropoliei (VIII)

Strada Mitropoliei Nr. 14. Cladirea Postei. Odata cu implementarea administratiei habsburgice, aceasta va perfectiona intreaga infrastructura a provinciei. Generali ai armatei imperiale din Transilvania - ca exemplu, contele Steinville si contele Virmond -, se vor implica in organizarea sistemului postal din Transilvania, implicit si cel din zona Sibiului. Una dintre masuri a fost reabilitarea drumului antic roman, ce trecea pe la Turnu Rosu, "Via Carolina". In anul 1745, cand se inaugureaza ... citește toată știrea