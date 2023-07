Sibiul a jucat un rol important in viata politica transilvana fiind, in acelasi timp, un vechi centru de cultura in care traditiile invatamantului, chiar universitar, nu pot fi neglijate. Amintim, in acest sens: Studium Generale Cibiniense-sec.XVI, Seminarul teologic sasesc (1788), Seminarul ortodox Andreian (1874).Sibiul, prin benefica sa situare geografica, in centrul tarii si al romanilor, strajuit de masivele Carpatilor, este innobilat cu toate bogatiile firii, intrupate in cea mai de ... citeste toata stirea