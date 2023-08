Dupa ce saptamana trecuta, Serviciul Public de Management Salubrizare si Protectia Mediului, prin firma contractata, DD CHIM SR, a realizat cea de-a cincea dezinsectie impotriva tantarilor, in aceasta saptamana continua cu lucrari de deratizare.Astfel, in zilele de 9 si 10 august se va desfasura cea de a doua etapa a campaniei din acest an pentru combaterea rozatoarele din spatiile publice.Substantele vor fi amplasate in dispozitive speciale care sunt marcate corespunzator, avertizand ... citeste toata stirea